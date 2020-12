Piemonte Innovazione 2020, Candelo premiato per Ready to Jump. Sindaco: “Progetto di rilancio per salto qualità”

Con il progetto "Ready to Jump" Candelo ha ottenuto il premio speciale della giuria dell'edizione 2020 del Premio Piemonte Innovazione, iniziativa nata quattro anni fa dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum PA con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche dei territori in materia di innovazione.

"Sono veramente soddisfatto perché il nostro progetto di rilancio dimostra ancora una volta di avere tutte le carte in regola per portare Candelo in alto, per un salto di qualità ancor più necessario dopo questo 2020 difficile – spiega il sindaco Paolo Gelone - Le opportunità non vanno solo colte, vanno create: per questo, in rete con il Biellese, è imperativo lavorare seriamente per un progetto che possa giovare anche a tutto il territorio. Ringrazio ANCI per il riconoscimento e il nuovo Ufficio Sviluppo Culturale e Turistico per il grande lavoro svolto in questi mesi. Non è facile cercare di portare avanti progetti ambiziosi in questo momento, ma l'innovazione e l'impegno sono alla base del nostro metodo e vedere riconosciuto tutto questo è un ulteriore sprone a realizzare i progetti che abbiamo in cantiere."

Il premio speciale aggiudicato a Candelo, fornito da BBBell, uno dei partner dell’iniziativa regionale, che fornirà la concessione ad uso gratuito per un anno di servizi cloud per un valore commerciale complessivo di circa 6.500 euro. Ready to Jump, presentato a ottobre di quest’anno, partendo da una sintetica fotografia della situazione locale, disegna le linee principali di un percorso di sviluppo turistico-culturale che riguarderà l’intera Città di Candelo: uno strumento politico di governo del territorio, ma anche operativo, in altre parole la mappa per orientare scelte e direzioni nei prossimi anni. Oltre a proporre azioni che l’Ente svolgerà direttamente, questo documento è anche alla base della volontà di cooperazione con tutti i portatori di interesse e intende costruire una vera offerta turistica nel nome della cultura, della qualità e dell’innovazione.

Il piano è pubblicato sul sito del Comune e accompagnato da un video appositamente realizzato, con la partecipazione di personalità in campo culturale e turistico di livello nazionale. Per il Premio Piemonte Innovazione è stato un anno da record a livello di partecipanti: Candelo è riuscita ad emergere tra ben 53 progetti candidati. La premiazione si è tenuta online il 15 dicembre. Il Premio Piemonte Innovazione seleziona le migliori attività ideate o realizzate dalle PA, anche in via sperimentale, con elevato contenuto innovativo ed evidenti ricadute sul territorio.

“Giunta alla quarta edizione, la nostra iniziativa mantiene la sua forza propulsiva promuovendo progetti sempre nuovi – commenta il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta - Si tratta di un evento che unisce e che valorizza gli Enti locali, facendo emergere le buone pratiche in tema di innovazione che arrivano da tutte le province”. “Un’iniziativa che cresce e che guarda con slancio al futuro nonostante il momento difficile" aggiunge il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro.

“L’esame dei progetti presentati – dichiara infine il presidente della commissione di valutazione, Cesare Emanuel, già rettore dell’Università del Piemonte Orientale – offre una rassegna esaustiva e rassicurante dell’impegno che gli Enti locali dedicano sia gestione ordinaria del territorio sia alle attività che assicurano lo sviluppo locale”.