Code all'ufficio postale, il sindaco Bosso impugna l'ordinanza per ridurre i tempi di attesa

E' lotta aperta tra l'amministrazione Bosso e i cittadini di Pettinengo, contro l'orario di apertura dell'ufficio postale. Da tempo gli utenti continuano a lamentarsi: "Impossibile attendere ore per una semplice operazione". E così il sindaco ha emesso un'ordinanza per ovviare alla delicata situazione che si presenta puntale tre giorni la settimana, ovvero quelli di apertura della sede.

Da lungo tempo giungono lamentele da parte di cittadini. relativamente alle code in attesa fuori l'ufficio postale, derivanti sia dalla riduzione dell'orario di apertura di sportello. che dalle disposizioni adottate dall'ufficio postale in materia di contenimento al contagio del Covid 19, limitano l'accesso agli sportelli ad una sola persona alla volta. Ma non solo, l'orario è stato dimezzato a tre soli giorni di apertura.

In questi ultimi giorni, testimoni riferiscono di code da oltre 20 persone, con utenti in attesa del proprio turno. Inevitabili quindi gli assembramenti che espongono i soggetti più fragili (anziani e disabili) al freddo del periodo invernale.

Alcuni mesi fa si era tenuta una riunione tra il sindaco Bosso e i vertici di Poste Italiane dove alla fine la sede di Roma avrebbe comunicato eventuali cambiamenti. Da allora il silenzio è calato e la situazione è rimasta invariata.

A fronte di questa situazione il primo cittadino Gian Franco Bosso ha emesso l'ordinanza di "adottare con effetto immediato, misure finalizzate all'istituzione di un servizio mirato alla riduzione dei tempi di attesa da parte degli utenti e in ogni caso, alla limitazione del disagio durante l'attesa in coda all'esterno dell'ufficio postale. Tutto questo per prevenire disagi ed eventuali malori delle persone".