Vercelli - Oropa di corsa: la sfida natalizia di Francesco Surace

"La passione per lo sport mi porta alla ricerca di nuove sfide. Vercelli-Oropa vuole essere un esempio di rinascita: la rinascita di una gara storica degli Anni '70 e la rinascita di noi sportivi, dopo un anno passato tra restrizioni e privazioni". Così Francesco Surace, 26enne borgosesiano atleta di endurance, spiega la sua nuova impresa, che il 19 dicembre lo porterà a percorrere i 54 chilometri che separano il capoluogo della provincia risiera, Vercelli, al Santuario biellese della Madonna di Oropa: un percorso che da anni non è più oggetto di sfide sportive, e che per il giovane atleta borgosesiano è invece sinonimo di valorizzazione del territorio, atto di fede, simbolo di speranza per chiudere definitivamente un anno denso di difficoltà e prepararsi ad un futuro in cui ci saranno nuove opportunità e nuove sfide da cogliere.

"Dopo il progetto Genova-Monterosa – racconta Surace – sono stato contattato da Romano Lavarino, che mi ha proposto di organizzare un “augurio di Natale” diverso, speciale, per esorcizzare questo anno di pandemia e dare un segno di speranza alle persone. Il contatto successivo con l’assessore allo Sport del Comune di Vercelli, Mimmo Sabatino, ha dato forma a questa idea: abbiamo deciso di riportare in vita una gara storica – dice – un tempo staffetta a 4, la Vercelli-Oropa".

Certo un percorso non semplice, con un dislivello notevole, che Surace percorrerà in solitaria e non in staffetta con altri 3 compagni come accadeva un tempo, ma lui non teme le sfide e nelle gambe ha tanti km di allenamento, mentre nel cuore ha la passione per lo sport e l’amore per il suo territorio: "Non ci ho pensato su neanche un minuto, l’idea mi ha subito affascinato – dice Francesco – e, con il patrocinio del Comune di Vercelli, ho iniziato a organizzarmi per “scendere in campo”".