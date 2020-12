Ambulanti, approvata dalla Regione la delibera che rinnova le concessioni fino al 2032

La Giunta ha approvato la delibera che introduce le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, comprese le concessioni di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli, le concessioni dell’attività artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Il tutto avviene in conformità con le linee guida pubblicate con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico il 25 novembre 2020.Il rinnovo garantirà 12 anni di continuità lavorativa a una categoria che per anni è stata oggetto di continue proroghe creando incertezze e andando sempre più a svalutare il lavoro svolto da migliaia di famiglie.

«Le linee guida sono finalmente arrivate, dopo mesi di appelli al Ministero dello Sviluppo Economico da parte di tutte le regioni – ha sottolineato l’assessore al commercio, Vittoria Poggio – consentendoci di poter autorizzare gli ambulanti a lavorare anche dopo il 31 dicembre. Lo stallo in cui si sono trovate le Regioni rischiava di avere conseguenze gravi. Ringrazio i miei uffici che sono stati rapidi a redigere la documentazione necessaria. Questo rinnovo garantisce un valore aggiunto in un momento in cui la velocità è diventata una variabile economica».