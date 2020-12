Panetteria Pasticceria Busca, una storia che si tramanda da 70 anni: “Covid? Banco di prova ma andiamo avanti”

Una storia che si tramanda di padre in figlio, con passione profonda e assoluta professionalità. Da 70 anni la Panetteria Pasticceria Busca di Roppolo rappresenta per molti un punto di riferimento del Basso Biellese e dei territori limitrofi, tipo il Canavese.

Qualità dei prodotti a buon prezzo e sapiente cura dei bisogni dei clienti: questi i punti di forza di un'attività che perdura da tanto tempo. Una storia cominciata nel lontano 1950 quando papà Tullio aprì le porte del suo negozio ad un territorio uscito da pochi anni dalla guerra e pronto a conoscere il boom economico. Anni frenetici, dove il giovane Tullio si è fatto strada con dedizione e tenacia, imparando il mestiere e cominciando questa grande avventura insieme alla madre.

Una volta in pensione, il testimone è passato nelle mani dei due figli, Mario e Bruno, che da quasi 50 anni portano avanti gli insegnamenti di papà Tullio. “Una vita vissuta assieme dietro il bancone con compiti precisi – confidano i due fratelli – Un lavoro svolto in sinergia e al meglio che si può. Ci conosciamo da tanto tempo e ormai ci capiamo al volo”.

Mezzo secolo trascorso insieme ai propri clienti. “Molte cose sono cambiate – spiegano – I gusti sono mutati: una volta si prendeva mezzo chilo di pane. Oggi c'è maggior scelta nei prodotti e le richieste di ognuno vanno soddisfatte con puntualità. Molti vengono fuori dal Biellese per assaggiare le nostre realizzazioni: crostate, panettoni, bignole, paste secche, pasticcini senza contare i diversi tipi di pagnotte”.

Come molte altre realtà economiche, anche la Panetteria Pasticceria Busca ha dovuto fare i conti con l'emergenza coronavirus, tra mascherine, gel e distanziamento. “È stato un anno particolare, un vero banco di prova – sottolineano i fratelli Busca – All'inizio c'era un po' di timore ma ci siamo fatti forza. La passione per questo lavoro ci ha fatto resistere tutti questi anni. E andremo avanti anche dopo il Covid”.

La Panetteria Pasticceria Busca si trova in via Massa Giacinto, a Roppolo.

Per informazioni telefonare al numero 0161.987020.