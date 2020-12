Il bacio sotto il vischio da Taf non porta solo fortuna e felicità ma anche tanto buon cioccolato

Vi siete mai baciati sotto il vischio?

La rinomata pianta installata all’ingresso del negozio ha già di per sé un valore estremamente romantico; la particolarità è che, ormai da vent’anni, uno storico amico d'infanzia della titolare di Cioccolato Taf Titti Apicella si adopera a tagliare meticolosamente il ramo di questa introvabile pianta selvatica per portarlo dalla sua lontana città fino a Biella.

Quest’anno, per via delle restrizioni in corso, il prezioso ramo anziché essere consegnato a mano è stato spedito e, destino della sorte, data la grande necessità di fortuna e protezione per il futuro dopo il triste anno appena trascorso, il vischio 2020 per Titti è grande il doppio rispetto a quelli degli anni passati.