Domani "Open Day" alla scuola di Pettinengo. Basta un click per entrare in un mondo accogliente

Open Day 2020 alla scuola di Pettinengo in calendario domani 16 dicembre alle 18. Vi verranno illustrati i laboratori e le attività che si svolgono all'interno della scuola secondaria di I grado. Avrete la possibilità di visionare un bellissimo video realizzato anche con il contributo di alcuni dei ragazzi.

Per accedere potete utilizzare il LINK:👉🏻 https://meet.google.com/inn-muut-thy 👈🏻

La scuola media di Pettinengo è caratterizzata da un ambiente accogliente, da attività e progetti motivanti, da un team di docenti che lavorano in sintonia e amicizia e da una particolare attenzione rivolta al territorio. Il nostro orario prevede 3 rientri pomeridiani con la possibilità di usufruire di un servizio di mensa biologica attivato nei locali della scuola. Il Comune, attento ai problemi ambientali e al continuo spreco di plastica, offre agli allievi un kit "lunch box" per consumare i pasti in mensa.

Grazie alla risorsa del tempo prolungato e utilizzando il metodo del cooperative learning, siamo in grado di fornire agli studenti, con la collaborazione di insegnanti in compresenza, alcune attività di recupero e di potenziamento (corso di latino).Abbiamo inoltre la possibilità di proporre attività di accoglienza volte al favorire lo stare bene in classe, laboratori quali cineforum, scrittura creativa e teatrale con messa in scena, oppure laboratori sul linguaggio cinematografico e il montaggio con produzione di un cortometraggio finale.

In stretta collaborazione con le associazioni e gli enti locali (Piccola Fata, PaceFuturo, Amministrazione comunale di Pettinengo), vengono attivati progetti che intendono favorire la conoscenza degli aspetti naturali dell'ambiente montano e di usi e tradizioni della vita di altri tempi. La passione per la montagna è anche alla base della costituzione del Gruppo Alpinistico Scolastico (GAS) che ormai da anni, in collaborazione con il C.A.I., propone ai ragazzi e alle famiglie escursioni domenicali e trekking estivi che favoriscono la conoscenza dell'ambiente alpino, la socializzazione e la condivisione di valori e di esperienze arricchenti.

I nostri ragazzi da alcuni anni indossano divise scolastiche colorate e simpatiche che consentono loro di sentirsi parte di una stessa squadra. L'edificio che ospita la scuola media è ampio e luminoso, dotato di aule attrezzate con lavagna elettronica, di un laboratorio di informatica con connessione internet ADSL, di una palestra collegata direttamente alla struttura. Durante i momenti di intervallo, gli alunni possono giocare a basket e a pallavolo nel cortile, a ping-pong con i compagni o utilizzare alcuni giochi da tavolo nell'atrio.

IL COMUNE DI PETTINENGO OFFRE L’ABBONAMENTO GRATUITO PER IL TRASPORTO, AGLI ALUNNI PROVENIENTI DA BIOGLIO E DA VALLE SAN NICOLAO

ORARI Lunedì 8.00—14.00 Martedì 8.00—16.00 Mercoledì 8.00—16.00 Giovedì 8.00—16.00 Venerdì 8.00—14.00