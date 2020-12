Dolore nel Biellese per l'improvvisa scomparsa di Marco Auletta a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Aveva solo 46 anni. Per anni ha lavorato al ristorante Gli Antoniminesi e, in seguito, come camionista. Lascia l'amata moglie e le tre figlie.

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia diffusi via web. La corona sarà questa sera, alle 18.30, nella chiesa di San Giuseppe a Vigliano Biellese; sempre qui, si terrà il funerale domani, 16 dicembre, alle 10.