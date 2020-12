Ne avranno per 20 e 8 giorni i due ragazzi minorenni di 17 e 14 anni, a bordo di un motociclo, coinvolti nell'incidente di domenica sera, a Gaglianico in via Cairoli. I due si sono scontrati con un'auto con al volante un 40enne di Biella.

Sono intervenuti l'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale e una pattuglia della Polziia stradale che si sono occupati dei rilievi.