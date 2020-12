Missionario biellese investito a Padova: non ce l'ha fatta padre Ilario Cavaliere

Commozione nel Biellese, dove risiedono i suoi parenti, per la tragica morte del religioso 87enne nella Città del Santo, a Padova e nella “sua” Argentina Paese in cui ha servito i poveri per mezzo secolo. Non ce l’ha fatta Padre Ilario Cavaliere, il religioso ospite nella Scuola missionaria del Sacro Cuore di Padova, investito da un’auto mentre attraversava la strada, mercoledì 9 dicembre in via Bembo, a poche centinaia di metri dalla sede padovana della comunità dei dehoniani, la congregazione a cui apparteneva.

Il missionario purtroppo è spirato nella notte di giovedì 10 dicembre, in seguito alle gravissime lesioni riportate. La Procura di Padova, come da prassi, ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale, inscrivendo nel registro degli indagati la ventiduenne padovana, F. S., alla guida di una Toyota che ha investito il sacerdote e ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima, incaricando a tal fine come proprio consulente tecnico d’ufficio il medico legale: l’esame autoptico sarà effettuato domani, mercoledì 16 dicembre.

I familiari del Padre dehoniano, che risiedono in Piemonte, attraverso i consulenti legali dott. Giancarlo Bertolone e Alessia Paccagnella, per essere assistiti si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che si è immediatamente attivata innanzitutto per acquisire tutta la documentazione relativa al tragico sinistro e cercare di fare piena luce sui fatti.

L’incidente è accaduto poco prima delle 17,30: il sacerdote “in pensione”, nonostante l’età, era ancora molto attivo e come faceva abitualmente, più volte al giorno, si stava recando dalla sua residenza nella vicina chiesa della parrocchia del Santissimo Crocifisso dove aiutava il parroco nelle varie mansioni ma, mentre stava attraversando la strada, è stato travolto dalla giovane automobilista che proveniva da via d’Aquapendente diretta verso Salboro, per cause al vaglio della Polizia locale di Padova.

L’impatto è stato terribile: l’anziano è stato caricato sul cofano, ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è rovinato sull’asfalto. Inizialmente 87enne, subito trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino, era cosciente e ha anche fornito le sue generalità ma con il passare delle ore le sue condizioni sono via via peggiorate in seguito ai gravissimi traumi riportati. In particolare diverse lesioni agli organi interni: è stato trasferito nel reparto di Rianimazione ma nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, il 10 dicembre è spirato.

La tragedia ha destato profonda commozione non solo a Padova, dove Padre Ilario viveva da circa cinque anni, e in tutta la congregazione dehoniana, ma anche nel Biellese, in particolare a Cerrione, dove, nella frazione di Vergnasco, hanno vissuto per gran parte della loro esistenza i suoi genitori, dove risiedono tuttora i suoi parenti e dove lui tornava periodicamente dalle sue missioni, oltre che nella “sua Argentina”.

“Un uomo buonissimo, generoso, affabile, accogliente, che si adattava a tutto e che, soprattutto, ha dedicato tutta la vita ai poveri e ai bisognosi” lo piange la cara nipote Anna Rubatto, che ne ricorda anche l’estrema umiltà nonostante la sua profonda intelligenza e cultura. Padre Ilario era anche estremamente colto e scriveva molto, componeva poesie e aveva persino dato alla luce testi teatrali e un’autobiografia. Il sacerdote lascia tre sorelle, Pierina, Santina e Maria e dieci nipoti. Non appena l’autorità giudiziaria darà il nulla osta, sarà fissata la data dei funerali con due cerimonie, una che si terrà a Padova e un’altra a Vergnasco, nel cui cimitero, poi, il religioso riposerà.

"Conoscevo personalmente padre Ilario da anni per la sua missione -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola-. Ultimamente, una volta l'anno, soggiornava dalla sorella in frazione Vergnasco. Durante quel periodo ha sempre dato disponibilità di una messa giornaliera nelle tre frazioni del paese. Ha portato ai ragazzi le sue esperienze estere, in luoghi in cui si vive e cresce di sacrifici. Sono addolorata per la sua perdita".

La storia di padre Ilario Cavaliere. Originario di Castelgomberto, nel Vicentino, dove viveva la sua famiglia prima di trasferirsi in Piemonte, il religioso aveva studiato nel seminario di Albino (Bergamo) e poi perfezionato i suoi studi di teologia in Liguria. Aveva emesso la sua prima professione, come diacono, nel 1953, a vent’anni, e poi, nel 1964 la congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, i Dehoniani appunto, accogliendo la sua grande vocazione, quella di servire i poveri, l’hanno inviato in missione in Argentina, Paese dove la povertà era ed è ancora tanta e dove all’epoca il regime era pure ostile ai sacerdoti.

Padre Cavaliere vi è rimasto mezzo secolo, fino appunto a cinque anni fa, e ci sarebbe tornato ancora se la sua età ormai avanzata e il suo fisico, non più da giovanotto, non avessero consigliato un più che meritato “riposo”: nel Paese sudamericano è stato, tra le varie mete, a Buenos Aires, a Malagueno, nella poverissima provincia di Cordoba, e nella provincia del Chaco, tra la foresta tropicale, facendosi apprezzare e ben volere da tutti gli argentini. Quando, nel 1980, ha preso anche i voti venendo ordinato sacerdote, in suo onore organizzarono una festa popolare.