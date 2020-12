Non risponde nonostante le luci siano accese. Il fatto è successo ieri sera, poco dopo le 21, in via Galliari a Andorno Micca. E' stata trovata così, distesa sul pavimento, dai Vigili del Fuoco e Carabinieri, Pietrina Moi di 78 anni.

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, al loro arrivo la donna era già deceduta per cause naturali. Il medico legale, successivamente, ha disposto che la salma fosse consegnata al figlio e ai famigliari.