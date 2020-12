Ancora due investimenti di animali selvatici. Intervengono i Carabinieri di Mosso

Nella prima serata di ieri, lunedì 14 dicembre, sulla s.p. 200, in frazione Picco di Veglio, una donna residente nella zona alla guida del suo furgone Ford Transit ha investito un capriolo che le ha attraversato improvvisamente la strada. Nonostante l’impatto la conducente è riuscita a controllare la marcia ed a fermarsi subito dopo, mentre l’animale selvatico, ferito, si è accasciato a terra a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della caserma di Mosso, che hanno messo in sicurezza l’area, e personale della Provincia, che ha provveduto al recupero dell’ungulato ferito ed al suo trasporto presso il centro veterinario, dove sarà curato. L’automobilista non ha riportato traumi ed il veicolo solo lievi danni alla parte anteriore.

Analogo episodio è stato segnalato in contemporanea, nella vicina frazione Piana. In questo caso l’animale, colpito solo di striscio, è riuscito ad allontanarsi nella vegetazione circostante la strada. Sono in corso accertamenti per indentificare l’investitore.