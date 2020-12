Pollici in alto per gli Alpini di Zimone, 94 stelle di Natale vendute in nome della solidarietà

Alpini e solidarietà: un binomio vincente e imprescindibile. Accade a Zimone, dove il gruppo locale delle penne nere ha dato la propria disponibilità all'AIL Biella – Fondazione Clelio Angelino per la vendita delle stelle di Natale. Un'adesione confermata anche quest'anno, nonostante il periodo complesso e le restrizioni legate al Covid-19. In particolare, gli Alpini di Zimone guidati dal capogruppo Stefano Trinchero hanno venduto 94 Stelle di Natale incassando la cifra di 1.003 euro, interamente devoluta alla onlus biellese.

"Quest'anno, non potendo per ovvi motivi allestire il nostro solito banchetto, ci siamo reinventati – commenta Trinchero - Abbiamo sfruttato il passaparola e la tecnologia al fine di raccogliere quante più prenotazioni possibili, anche al di fuori del nostro comune; l'impegno è stato sicuramente ripagato. Sono orgoglioso del risultato ottenuto: lo abbiamo raggiunto con impegno e nel pieno rispetto del Dpcm in vigore; questo ci da la forza per tornare ad aiutare questa importante associazione anche per gli eventi futuri, nella speranza di poterlo fare nuovamente in piazza".