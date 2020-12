Associazione Arma Aeronautica Biella celebra la Madonna di Loreto: anche il sindaco Corradino alla messa

Giornata di festeggiamenti per l'Associazione Arma Aeronautica che, nel rispetto delle norme anti-Covid, ha celebrato la solennità della Madonna di Loreto, nel centenario della sua proclamazione a protettrice degli aviatori. Domenica scorsa, i soci hanno preso parte alla funzione celebrata dal parroco Gabriele Leone; presente anche il sindaco Claudio Corradino.

“Per il Giubileo Lauretano è in corso una raccolta benefica promossa dall'Associazione in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica a sostegno di tre ospedale pediatrici di Napoli, Roma e Genova – spiega Franco Gianusso – La sacra effigie della Madonna di Loreto è in visita itinerante nei reparti dell'Aeronautica Militare ed è stato emesso un francobollo celebrativo”.