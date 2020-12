Biella zona gialla, Corradino a muso duro: “Liberi tutti non va bene. Così torniamo nella m...”

“Sabato e domenica c'è stato un liberi tutti che non va bene. Così torniamo nella palta, nella m...”. Non usa mezzi termini il sindaco di Biella Claudio Corradino nella sua consueta diretta Facebook rivolta alla popolazione.

Le scene e le immagini immortalate lo scorso weekend a Oropa e in via Italia non sono passate inosservate il primo cittadino non ha nascosto l'irritazione. “Le persone sono andate a Oropa: più di un'ora di coda, siete andati in troppi – sottolinea amaramente Corradino - Capisco tutto ma usate il buon senso, se no torneremo in zona rossa. Dobbiamo essere più prudenti. Se vediamo gente non affolliamoci: se in via Italia ci sono persone non andiamo e troviamo un altro orario. Non è più possibile andare negli stessi posti, in questo momento con il Covid è tutto pericoloso. Non vogliamo tornare a chiudere. Usiamo la testa e maggior disciplina. Solo così potremo passare il Natale con i nostri cari. La vera prevenzione dobbiamo farla noi”.