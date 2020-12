Salussola, in corso la manutenzione straordinaria del ponte sull’Elvo

Hanno preso il via ieri, lunedì 14 dicembre, i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Elvo a Salussola, sito tra il km 18+700 ed il km 18+850 della Strada Provinciale 143 Vercellese, dove, fino al 13 gennaio, ininterrottamente, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo ed un limite di velocità adeguato in prossimità del cantiere.