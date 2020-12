Qualità della vita 2020: la provincia di Biella è 57esima. Perse altre due posizioni in un anno

Biella continua a perdere posizioni e lontano è quel 21° posto raggiunto nel 1996. Solo Asti e Alessandria in Piemonte sono peggio di noi. Nella giornata del 14 dicembre, è stata pubblicata la classifica della Qualità della vita 2020, redatta dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che fotografa il benessere nelle province italiane. Il capoluogo biellese precipita al 57° posto, contro il 55° del 2019, il 41° del 2018, il 36° e del 2017. Nella classifica generale, Bologna sbalza Milano che precipita al 12° posto è agguanta il vertice mentre Crotone si posiziona all'ultimo posto.

A sfavorire ancora una volta la nostra provincia sono i parametri alla voce “Demografia e Società”, che ci spingono al 98° posto su 107 province, nonostante il 2° posto per "Ricchezza e Consumi": 5° posto per assegni sociali e spese delle famiglie con il 10° per reddito disponibile. A sfavorire la posizione in categoria sono il tasso di natalità (102°), l'indice di vecchiaia (107°) e il tasso di mortalità (89°).

Perdiamo altre cinque posizioni in “Ambiente e Servizi” (68°) ma svetta il 9° posto nazionale per "Ecosistema urbano". Migliora “Giustizia e Sicurezza (36° rispetto al 44° del 2019) nonostante Biella si confermi ai vertici dei furti e delle liti entrambi posizionati al 22° posto.

Crolla la voce “Affari e Lavoro” che dal 35° posto dello scorso anno ci attestiamo alla posizione numero 66. Malissimo le nuove iscrizioni di imprese: la nostra provincia conquista ma maglia nera della 107^ posizione. A metà classifica "Cultura e Tempo Libero" (55°): non basta la 19^ posizione di biblioteche e piscine, a pesare è l'88° posto dell'offerta culturale.

"Effetto Covid" devastante per la provincia di Biella: 98° posto per ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria e 101° per i depositi bancari di famiglie consumatrici anche se tiene con un confortante 6° posto la cessazione d'imprese. Nuova batosta sul prezzo medio di vendita delle case (91°) e sul tasso di mortalità con l'87^ posizione e per le imprese che fanno ecommerce (107°).

Il posto in cui si vive meglio? Bologna, seguita da Bolzano e Trento. Le altre province piemontesi si piazzano al 20° posto con Cuneo davanti a Torino, al 42esimo con Novara, al 50esimo con il Vco, al 53esimo con Vercelli, al 70esimo con Asti e al 75esimo con Alessandria.