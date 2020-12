Ordine Avvocati di Biella - Convenzione per esecuzione Tamponi rapidi Covid gratuiti per Avvocati e Praticanti

Tamponi rapidi gratuiti per tutti gli iscritti all’Albo tenuto presso l’Ordine degli Avvocati e al Registro dei Praticanti legali di Biella. L’Ordine degli Avvocati di Biella, aderendo ad un progetto cofinanziato dalla Cassa Forense, ha siglato una convenzione con lo Studio Infermieristico Biellese di Biella, Via Trieste 23A, per l’effettuazione di uno screening gratuito per tutti gli Iscritti (che siano iscritti altresì alla Cassa Forense). Lo scopo è quello di rendere un servizio effettuando un monitoraggio veloce ad avvocati e praticanti.

Grazie al test si potrà inoltre contenere la diffusione del contagio diminuendo così i rischi in modo da non paralizzare nuovamente la macchina giudiziaria, nella sede del nostro Tribunale. Il Servizio è di grande utilità perché destinato a monitorare gli avvocati e i praticanti che hanno necessità di accedere al Palazzo di Giustizia e continuare la loro attività nei loro studi professionali. Il progetto prevede un rimborso di Cassa Forense per ogni iscritto alla Cassa che si sottoponga volontariamente ad un tampone rapido, con integrazione di costi a carico dell’Ordine e totale gratuità per l’Iscritto.

Il Servizio sarà esercitato nel massimo rispetto della privacy di ogni professionista che ne usufruirà. Sarà sufficiente per l’Iscritto contattare lo Studio Infermieristico e prenotare il tampone rapido nei tempi celeri garantiti dalla Convenzione. L’esito verrà consegnato all’Iscritto nell’arco di circa venti minuti e l’Iscritto lo dovrà attendere e ritirare personalmente onde evitare operazioni di custodia e consegna del dato diagnostico. Allo stato il progetto terminerà al 31.1.2021 eventualmente rinnovabile. Si precisa che ogni collega iscritto potrà effettuare un solo tampone in Convenzione.

Lo Studio Infermieristico ha altresì offerto agli Iscritti la possibilità di chiedere, con le stesse tempistiche celeri convenzionate con l’Ordine, l’esecuzione di tamponi rapidi, a prezzo convenzionato ma a carico dell’interessato, per i dipendenti e collaboratori professionali dell’Iscritto e i familiari conviventi. Per maggiori informazioni sul progetto: www.ordineavvocatibiella.it La prestazione è attiva da martedì 15 dicembre 2020.