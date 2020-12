Coronavirus, scende curva casi positivi con 10 comuni Covid free: ecco la mappa contagi nel Biellese

La curva dei contagi nel Biellese continua a scendere. Lo confermano i dati che arrivano dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia nel nostro territorio.

Salgono a 10 i comuni liberi dalla presenza del coronavirus: sette giorni fa erano 8. Si tratta di Campiglia Cervo, Curino, Gifflenga, Graglia, Massazza, Piedicavallo, Rosazza, Torrazzo, Vallanzengo e Villanova Biellese. Conferme importanti arrivano anche dai grandi centri del Biellese, dove i casi positivi sono in netto calo: Biella passa dai 289 di una settimana fa ai 193 attuali così come Candelo (da 49 a 30), Cossato (da 75 a 41), Gaglianico (da 24 a 10), Occhieppo Inferiore (da 27 a 18) e Superiore (da 11 a 5), Ponderano (da 23 a 19), Sandigliano (da 15 a 8), Valdengo (da 10 a 7), Valdilana (da 60 a 34) e Vigliano Biellese (da 50 a 24).

Piccoli balzi in avanti, invece, in altre realtà comunali come Lessona (19), Ronco Biellese (8) e Zubiena (4). Infine, aumentano a 50 i comuni che restano sotto i 10 casi. I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 14 dicembre.