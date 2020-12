Boxe - Buon test per Alberto Pinna in vista delle qualificazioni nazionali ai campionati assoluti

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, la Boxe è tornata a far parlare di se e con essa la società Biellese Boxing club Biella. Non ha mancato l'appuntamento, presentandosi in gran spolvero nonostante il periodo, Alberto Pinna cat. 56 kg, al suo 55esimo match.

La riunione pugilistica si è tenuta per la Qualificazione alle fasi Nazionali dei Campionati Assoluti che si svolgeranno il prossimo gennaio dal 26 al 31. Il portacolori della società Biellese ha avuto modo di prepararsi presso la struttura che ospita gli allenamenti della Boxing Club Biella cioè la Fitness club di Ponderano insieme al sempre presente Maestro Scaglione che negli ultimi tempi ha scelto l'affiancamento di un preparatore atletico di tutto rispetto come il giovane Marco Pivotto.

La collaborazione tra le due realtà, sta dando degli ottimi risultati tanto che si è valutato di continuare anche per il 2021 cercando di migliorare sempre più le lacune degli atleti ed alzare la qualità della palestra. Ritornando al torneo, il match di semifinale si è svolto con grande sicurezza, Alberto si è visto opposto a Leonardo Qela della Pugilistica Valenzana, ragazzo giovane con poca esperienza che però ha cercato di rendere la vita difficile al nostro atleta. Il verdetto ha visto la netta vittoria di Pinna che ha staccato così il pass per le finali del giorno successivo: avversario designato con sorteggio Simone Cuomo, pugile di livello ben conosciuto da Alberto e dalla Boxing club visto che in passato era stato un avversario di Simone Bagatin.

Cuomo è un pugile di talento e qualità, non avvezzo allo scambio fisico ma molto pulito nelle esecuzioni da manuale. Il pugile biellese ha quindi adottato la tattica, studiata in precedenza, di stare sempre sotto cercando di non lasciare spazi per le uscite in cui Cuomo poteva rivelarsi pericoloso semplicemente per il veloci rientri. La strategia ha dato i frutti sperati,Alberto sempre sotto e pronto a chiudere le iniziative del padrone di casa.

Tre riprese intense che hanno visto vincitore Simone Cuomo ma che hanno lasciato molti dubbi in casa Biellese e non solo. La prestazione ha rispecchiato le aspettative ed il pugile laniero si può dire che abbia messo un tassello importante nella sua crescita ed in un possibile cambiamento di stile, un presupposto essenziale per guardare un po' più da vicino la sfida nel mondo professionistico.