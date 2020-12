56° Rally Valli Ossolane, Pier Tasinato: “Bella esperienza, fiducioso per il futuro” FOTOGALLERY

Al 56° Rally Valli Ossolane conclusosi ieri, il pilota biellese Pierangelo Tasinato e la navigatrice Ornella Blanco, a bordo della Skoda R5 del team Miele, si sono classificati 37esimi assoluti e 20esimi di categoria. Tasinato si è detto soddisfatto sia della gara che dell’intesa con la nuova navigatrice: “Siamo partiti con l’intenzione di affinare il feeling tra me e Ornella e così è stato. La neve e qualche problema ai freni di certo non hanno aiutato, ma sono contento sia della prestazione che del risultato. Come sempre ringrazio tutti, dal mio team agli sponsor. In settimana contiamo di chiudere con un nuovo sponsor per gareggiare all’89esima edizione del Rally Montecarlo a gennaio 2021” conclude il pilota.