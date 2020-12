Verso la didattica in presenza, mozione del PD sui controlli fuori dalle scuole

"Controlli fuori dalle scuole alla ripresa della didattica in presenza" è il titolo della mozione che il gruppo consigliare del PD della Città di Biella ha inoltrato al sindaco Claudio Corradino nei giorni scorsi, con l'obiettivo di lavorare in modo sinergico per la ripresa in sicurezza della didattica in presenza prevista per il 7 gennaio.

Nel documento i consiglieri Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi, Paolo Rizzo impegnano il primo cittadino a "richiedere la convocazione del COSP (Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica) e ad esercitare un'azione di pressione politica sul Prefetto

affinché quest'ultima condivida con le Forze dell'ordine del territorio biellese un piano strategico di controllo e di prevenzione al di fuori delle scuole superiori in prospettiva della ripresa delle attività didattiche a gennaio".

Tra le premesse della mozione, i consiglieri di minoranza sottolineano che "nelle poche settimane di riapertura delle scuole superiori, uno dei problemi che ha determinato un aumento dei contagi sembra essere stata la presenza di assembramenti al di fuori delle scuole superiori, quindi un elemento che non riguarda gli Istituti Scolastici, bensì l'ordine pubblico e pertanto le Forze dell'ordine. L'Asl Biella e la medicina territoriale con i MMG e i PLS sono stati messi sotto pressione dalla seconda ondata pandemica, che di fatto si è verificata con l'apertura delle scuole, quindi è necessario mettere in campo delle azioni anche a livello territoriale che limitino la probabile terza ondata. Riteniamo che la ripresa della didattica in presenza sia una priorità per i nostri ragazzi in tutti gli ordini scolastici".