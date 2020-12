Tutto quello che non deve mai mancare sulla scrivania

Per poter svolgere diverse mansioni, a volte, è necessario contornarsi di oggetti che possono renderci più facile la vita: scopriamo insieme di quali si tratta.

Gli accessori da scrivania più originali e utili da avere

Avere una scrivania impeccabile è importante soprattutto se siamo abituati a lavorare per molto tempo in ufficio: difatti, con questi accessori è possibile creare ordine e, allo stesso tempo, anche dare un tocco di personalità e brio all’ambiente. I prezzi della cancelleria online non sono esagerati e, anzi, la maggior parte delle volte è pure possibile acquistare i prodotti che ci piacciono con un piccolo sconto benvenuto oppure riceverli velocemente e senza alcun aggravio del costo. Un bel set da scrivania, per esempio, potrebbe proprio fare al caso nostro: in commercio esistono quelli più sobri, come pure quelli dalle forme più divertenti. Sulla nostra scrivania, poi, potremmo anche aggiungere delle pratiche vaschette porta corrispondenza, meglio ancora se colorate, così da creare una sorta di scala colorata. In alternativa, però, potrete pure acquistare una pratica cassettiera in plastica, perfetta per custodire la corrispondenza in modo efficiente. Terminiamo dicendo che tra gli accessori da scrivania utili vi è pure il cestino gettacarte: questo dovrà contenere per l’appunto solo carta così da rendere più facile l’operazione del riciclaggio di questo materiale.

La piccola cancelleria, un vero tesoro

Passiamo ora alla piccola cancelleria o minuteria ovvero tutti quei piccoli elementi che sono ideali per fermare i fogli, ma anche per appendere qualcosa al muro o, perché no, alla bacheca dell’ufficio. Ad esempio, iniziamo parlando delle molle fermacarte che sono disponibili di diverse dimensioni per cercare di soddisfare le necessità di tutti: con queste molle potrete raccogliere in cartelle il materiale cartaceo, così da tenere tutto a portata di mano. Che cosa dire poi dell’utilità delle puntine? Se in ufficio possedete una bacheca in sughero, potrete utilizzare questa minuteria per fissare meglio un annuncio o semplicemente per sistemare una foto di gruppo di tutti i lavoratori in ufficio. Naturalmente, in alternativa, potrete anche utilizzare dei pratici ganci da parte o dei chiodi adesivi che vi permetteranno di appendere quello che volete al muro, come un bel quadro. Non dimentichiamoci, infine, che in ufficio son anche molto utili i fermagli – meglio ancora se colorati per dare un tocco di allegria – che consentono di raccogliere diversi fogli insieme. Nessuno, poi, vi vieterà di aggiungere sulla vostra scrivania un pratico accessorio portafermargili così da trovarli sempre tra le vostre mani.

Come scegliere l’agenda per il lavoro

Terminiamo il discorso parlando anche di agenda da lavoro: questo elemento è importante ancora per tante persone, nonostante con i dispositivi mobili possiamo sempre avere tutto a portata di mano. Ad ogni modo, ci sono ancora persone che preferiscono annotare a mano, nella propria agenda, gli appuntamenti piuttosto che gli eventi importanti a cui partecipare. Per l’acquisto di un’agenda potrete decidere se puntare su una soluzione settimanale oppure giornaliera. Come potrete immaginare, quella settimanale ha meno spazio per scrivere sulle righe, ma solitamente è anche più piccola e maneggevole da portare in giro con sé. Una soluzione che, in un certo senso, è alternativa alla classica agenda è il planner da tavolo: in questo caso, abbiamo sempre a che fare con una sorta di agenda che, però, potremmo lasciare sulla nostra scrivania, cosi da visionare in qualunque momento. In base al tipo di agenda che acquisterete, peraltro, potrete anche capire se i fogli o il quadernino dell’anno terminato può essere rimpiazzato con qualcosa di nuovo, così da tenere con sé la cover in pelle che vi piace tanto. Ora non vi resta che mettervi immediatamente alla ricerca del materiale di cui avete bisogno per poter lavorare al meglio!