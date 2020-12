Cossato, alla Biblioteca parte il prestito a porte chiuse

Dal 30 novembre è partito per molte biblioteche il Prestito a porte chiuse_BiblioBi proposto e organizzato dalla Biblioteca Civica di Biella, in quanto capofila del Polo Bibliotecario Biellese. Così, dal 12 di dicembre, il progetto ha preso avvio anche nella Biblioteca Comunale di Cossato che ha pensato a un servizio che risenta il meno possibile della precarietà del momento.

La prenotazione di libri e dvd può avvenire ad orari e giorni specifici (lunedì 9-14, mercoledì 9-13, venerdì 9-14) attraverso un email a biblioteca@comune.cossato.bi.it telefonando alla biblioteca 0159893522. Gli utenti, previa conferma da parte dei bibliotecari, potranno recarsi a ritirare i libri e giunti all’ingresso potranno annunciarsi utilizzando il citofono. La consegna dei volumi sarà effettuata alla porta d’ingresso nei giorni concordati.

“Gestendo in questo modo il prestito non dovrebbero esserci ulteriori stop – spiegano dalla Biblioteca - perché la modalità prevista è quella che meglio tutela la salute di utenti e operatori avvenendo all’esterno e senza contatto fisico fra le persone. I libri che rientrano verranno poi posti in quarantena così, come previsto dalle circolari ministeriali e come sempre si è fatto da quando vige lo stato emergenziale”.

Sul sito del Comune è possibile visionare le modalità per usufruire del servizio.