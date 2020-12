La comunità di Roppolo è in lutto per la scomparsa di Gian Carlo Pozzo, ex vigile urbano e volontario della Protezione civile e dell’AIB. Aveva 68 anni.

A ricordarlo il sindaco Renato Corona: “Uomo che tanto ha dato nel suo impegno al territorio. era molto conosciuto in paese. Giungano le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al suo gruppo, e a tutti i suoi amici. Riposa in pace Gian Carlo”.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Roppolo alle 10.30 di mercoledì 16 dicembre.