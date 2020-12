Presepe di Salussola nel mirino: distrutto per 3 volte. Pozzo: “Atto incommentabile” FOTO

Nemmeno la festività del Natale ferma l'azione vandalica di alcune persone. Per tre volte mani ignote hanno rubato e distrutto il presepe posizionato sulla fontanella di via Duca d'Aosta, a Salussola, senza apparente motivo.

A denunciare l'accaduto il vice sindaco Valter Pozzo: “Ieri sera, insieme ai volontari della Pro Loco, ci siamo recati in zona per allestire per la terza volta la sacra rappresentazione. Questa mattina l'amara sorpresa: di nuovo qualcuno ha spostato e danneggiato il presepe che avevamo di nuovo preparato. È un atto incommentabile”.

Da giorni, infatti, Comune e associazioni di Salussola sono all'opera per abbellire le fontane più caratteristiche del paese, con presepi davvero originali. C'è né persino uno subacqueo, all'interno della vasca della fontana di Piazza Cesare Nani, che ha richiamato l'attenzione di molti visitatori. “Da altre parti non è accaduto nulla a differenza di qua – sottolinea il vice sindaco – Noi continueremo a rimetterlo in quella fontana, vedremo chi si stanca prima. Chi l'ha dura la vince. Invito chi avesse informazioni a mettersi in contatto con il Comune”.