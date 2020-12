Ciclismo biellese in lutto, è morto Sergio Toniolo

Il mondo del ciclismo biellese piange la scomparsa di Sergio Toniolo, grande appassionato, mancato ieri all'età di 89 anni. Ne avrebbe compiuto 90 a fine mese, nel giorno del 27 dicembre.

A ricordarlo in un post struggente sui social l'amico Gionni Miscioscia: “Ciao Sergio, Ciao grande amico, papà di tutti noi, Presidente, Direttore Sportivo, Sponsor, e la lista non sarà mai completa, e sicuramente non sarà mai finita. Grazie per quello che ci hai dedicato della tua vita a tutti noi e fatto sentire sempre condiviso con te e la tua grande famiglia”. Al cordoglio si è unito anche Filippo Borrione dell'Ucab: “Se ne va un grande amico. Uno sportivo che ha fatto ciclismo con passione sul territorio”.

Il funerale si svolgerà domani, 15 dicembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Ronco di Cossato.