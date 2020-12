Un caldo natale, a cura di Ortopedia Pozzato

“Un sacco di pensieri e un sacco di tensioni ci attraversano in questo periodo strano della nostra vita, diverso da tutto quello che siamo mai riusciti ad immaginare.

Corriamo ai ripari, il nostro fisico richiede attenzioni e naturalmente noi vogliamo aiutarti a trovare le risposte che possiamo offrirti.

Abbiamo scelto per te un nuovo prodotto molto interessante e naturale: Argicalm è un panetto di argilla ergonomico, presente in differenti dimensioni per diversi utilizzi, che opportunamente scaldato offre calore adeguato a dare il giusto comfort per piccoli o grandi malanni quali contratture, rigidità muscolare e articolare, bisogno di calore, attenua il dolore, aumenta il flusso sanguigno e riscalda,

la cosa piu interessante è che in caso di necessità può anche essere utilizzato come crioterapia in caso di distorsioni, artriti, mal di denti, mal di testa insomma un prodotto dai molteplici usi. Riutilizzabile.

Un altro grande aiuto lo può dare la terapia con il termoforo, anche lui con forme più o meno ergonomiche ma con il vantaggio di stabilizzare il calore per lungo tempo e lo svantaggio di essere obbligati a restare vicino a una presa di corrente per permettere il funzionamento, anche lui molto utile per un caldo abbraccio.

Da anni trattiamo i segmenti termici made in italy di Medima: ginocchiere, scalda spalle, canottiere e mutandoni, babbucce, calze di materiali molto tecnici, caldi e dal comfort ineguagliabile.

E poi, cosa c’è di più bello nell’essere a casa comodamente coccolati da un bel paio di pantofole calde e, perché no, spiritose? La linea di Halfinger in lana cotta è tutta da scoprire.

Ti aspettiamo per riscaldare il tuo natale.”

Barbara Bertinazzi - tecnico ortopedico e titolare di Ortopedia Pozzato

