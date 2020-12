Spostamenti a Natale tra piccoli comuni, si va verso il sì

Quanto emerso dall’ultimo Dpcm sembrava non lasciar spazio ad alcuna apertura. Nonostante questo, la linea attuale del Governo sembra essere quella di concedere gli spostamenti tra i comuni con non più di 15mila abitanti anche nelle giornate del 25, 26 dicembre e il 1° gennaio. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo.

Il premier Giuseppe Conte, nel discorso in diretta da Bruxelles, ha fatto sapere la sua posizione: “Se il Parlamento, assumendosene ogni responsabilità, decidesse di concedere gli spostamenti tra i comuni più piccoli, io non potrò oppormi. Il Parlamento è sovrano”. Quello che è certo è che, nel caso in cui venisse confermata questa deroga, non sarà certo un “liberi tutti”, e questo perché si rischierebbe di sprecare in pochissimi giorni tutti gli sforzi fatti finora”.