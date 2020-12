Parcheggi blu gratis a Biella? Scoppiano critiche e polemiche sul web. Moscarola: “Senza parole”

“Voto 10 ai biellesi che si lamentano anche dei parcheggi blu gratis”. Poche semplici parole postate sui canali social dal vice sindaco di Biella Giacomo Moscarola che, in breve tempo, hanno trovato il sostegno di molti utenti social. Casus belli? La sfilza di commenti negativi riscontrati sul web, a fronte della decisione della giunta Corradino di rendere completamente gratuiti le aree di sosta a pagamento nella città di Biella per due settimane.

“Apriti cielo – commenta sarcasticamente Moscarola – Ho letto una marea di critiche a cui non volevo assolutamente credere. Premesso che ci si può lamentare di tutto, ma tutto questo mi lascia davvero senza parole. Anche perchè si tratta di una decisione che guarda, in primo luogo, ai commercianti con l'obiettivo di sostenere le attività commerciali cittadine; in secondo luogo si vuole dare la possibilità ai biellesi di svolgere shopping in tutta tranquillità. Viviamo proprio in tempi strani”.