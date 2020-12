Mongrando, in arrivo i buoni spesa per le persone in difficoltà

Buoni alimentari in arrivo a Mongrando per i cittadini colpiti duramente dall'emergenza coronavirus. A comunicarlo il sindaco Antonio Filoni, insieme all'assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso: “Con le stesse modalità della volta scorsa, arriveranno i buoni spesa. Grazie all'erogazione statale riusciremo a fare fronte per chi ne avrà necessità di buoni alimentari spendibili negli esercizi commerciali e farmacie aderenti. Si consiglia di visitare il sito web del Comune per rimanere informati e per scaricare i moduli di adesione. Per chi non avesse la possibilità di verificare on line gli uffici preposti restano a disposizione da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12”.