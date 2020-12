Mario Acampa è il testimonial di LILT Biella for Children

Per diventare SuperEroi è necessario avere Superpoteri. E per avere Superpoteri è necessario avere SuperConsigli! Proprio come quelli che, in un video messaggio Mario Acampa, attore e conduttore televisivo del programma “La Banda Dei FuoriClasse” su Rai Gulp, ha voluto far pervenire a tutti i bambini biellesi che stanno seguendo online l’iniziativa “LILT for Children, Diventa anche tu SuperEroe della Prevenzione”, il calendario dell’avvento della prevenzione oncologica realizzato da LILT Biella per promuovere, attraverso giochi e attività divertenti dedicate ai più piccoli, la cultura sulla prevenzione delle malattie che possono causare il cancro e, soprattutto, l'importanza di uno stile di vita sano e attivo.

Sotto una casella del calendario che i bambini apriranno nella settimana che va da oggi al 20 dicembre, sarà proprio lui a svelare ai più piccoli i principali segreti per diventare SuperEroi della Prevenzione!

“Il 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti – ha commentato il Presidente LILT Biella, Dott. Mauro Valentini - Per questo motivo la nostra Associazione, ora più che mai, ha sentito la necessità si stringersi intorno ai valori essenziali del Natale: comunità, futuro, speranza. Per farlo, abbiamo pensato ai bambini, perché loro sono il futuro e da loro rinasce la speranza! Un grazie speciale e di cuore va, da tutti noi al Dott. Acampa, che ha voluto sostenere con il suo video-messaggio la prevenzione oncologica e la lotta contro il cancro”.