Mercato di Piazza Falcone in zona gialla, timore tra i biellesi per futuro: “Troppa gente in giro nelle città, si rischia terza ondata”

Primo lunedì in zona gialla per il mercato di Piazza Falcone a Biella. Molte le bancarelle allestite e i cittadini giunti da ogni parte della Provincia, per fare acquisti o dare anche solo un'occhiata alle esposizioni. Non solo banchi alimentari, ma accessori e vestiti, utili in questo periodo per qualche regalo di Natale alle persone più care.

Ma sono i pienoni registrati nelle grandi città, insieme alla situazione attuale dell'emergenza Covid, a monopolizzare la maggior parte dei discorsi in piazza. Diversi passanti non usano giri di parole e vanno dritti al punto: “C'è troppa gente in giro e code fuori dai negozi. Anche a Biella. È in questi momenti che bisogna dimostrare ancor più responsabilità. Non stupiamoci poi di eventuali terze ondate o ritorni in casa, senza più vedere nessuno. Amici e parenti”.

Simili pensieri si odono anche tra i commercianti che provano a lasciarsi alle spalle un anno difficile ed estremamente travagliato. “C’è chi teme per la propria salute e il posto di lavoro – confida qualcuno – Sembra proprio che non abbiamo imparato la lezione di questi mesi. Mi domando dove sia finito il buon senso civico. Si rischia facendo così”.