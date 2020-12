Biella, da oggi il nuovo servizio di spazzamento raggiunge anche via Repubblica

Dopo l’avvio in fase sperimentale lungo la via Torino, il nuovo servizio di spazzamento e pulizia dalla prossima settimana raggiungerà anche via Repubblica. Accadrà a partire da oggi, lunedì 14 dicembre. Una volta rodato il meccanismo l’obiettivo è quello di implementare il servizio a tutte le strade asfaltate della città.

Il Comune avvisa di fare attenzione ai divieti di sosta, con rimozione forzata, posizionati lungo le vie Torino e Repubblica. Durante gli scorsi giorni la Polizia locale ha già provveduto a redigere ordinanza (n. 902 del 7 dicembre 2020) con la quale si avvisa che è istituito divieto di sosta, tutti i lunedì e giovedì (a partire dal 14 dicembre 2020), nelle seguenti aree e periodi. Dal 14 dicembre: via Repubblica lato Est (civici pari) tutti i lunedì dal 14 dicembre dalle 5 alle 8; via Repubblica lato Ovest (civici dispari) tutti i giovedì dal 17 dicembre dalle 5 alle 8; via Torino lato Ovest (civici pari) tutti i lunedì dal 14 dicembre dalle 5 alle 8; via Torino lato Est (civici dispari) tutti i giovedì dal 17 dicembre dalle 5 alle 8.

Il servizio, affidato in gestione alla società Seab, prevede oltre allo spazzamento meccanizzato il supporto di operatori a terra per una pulizia approfondita anche dei parcheggi e dei passaggi pedonali.