Edilnol Pallacanestro Biella a caccia di punti e conferme al Forum

Edilnol Pallacanestro Biella torna a giocare al Biella Forum: domenica 13 dicembre, alle 18, i rossoblù ospiteranno Urania Milano, nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West. A pochi giorni dall'importante vittoria in trasferta sul campo di Verona, i ragazzi di coach Squarcina tornano in campo per una partita chiave contro un avversario esperto e di qualità. Umiltà, corsa e ritmi alti saranno la chiave per vincere la gara.

Queste le parole dell'Assistant Coach Andrea Niccolai: "Urania è reduce da una rocambolesca ed importantissima vittoria a Piacenza. É una squadra solida ed esperta con un età media dei giocatori più impiegati attorno ai 30 anni, guidata da Davide Villa, al suo quarto anno con i lombardi. Dovremo stare molto attenti difensivamente alle grandi qualità degli avversari, domenica scorsa hanno segnato 101 punti : limitare il loro attacco sarà fondamentale per vincere la partita".

Federico Miaschi sottolinea che la gara di domenica “è molto importante perché ci dà la possibilità di sbloccarci in casa dopo il debutto con Torino. Finora abbiamo affrontato tre delle migliori squadre del nostro girone, un avvio in salita che ci ha fatto certamente crescere come gruppo. Ora affrontiamo l’Urania Milano, una compagine con molti punti di forza che ha obiettivi simili ai nostri. Abbiamo una grande opportunità e faremo di tutto per portare a casa altri due punti”.

Queste le formazioni:

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Urania Milano: 2 Giorgio Piunti, 3 Stefano Bossi, 4 Matteo Chiapparini, 5 Simone Valsecchi, 7 Wayne Langston, 8 Tommaso Raspino, 9 Andrea Benevelli, 10 Vittorio Lazzari, 14 Matteo Montano, 20 Daniele Pesenato, 21 Leonardo Molin, 25 Matteo Franco, 30 Nik Raivio. Allenatore: Davide Villa. Assistenti: Cesare Riva, Niccolò Locati, Christian Merani.