Edilnol non in ritmo, Urania passa al BiellaForum 74-82 FOTO

Edilnol Biella incassa la seconda sconfitta tra le mura amiche. Dal BiellaForum Urania Milano esce vincitrice 74-82. La pressione di dover dimostrare che la vittoria di pochi giorni fa a Verona non è stata un caso, blocca i rossoblù di coach Squarcina. Quando si gioca liberi di testa e senza aver nulla da perdere, ecco che si portano a casa punti preziosi. Contro Urania però Edilnol riesce ad ingarbugliarsi la sfida da sola con attacchi improbabili, tiri con la percentuale deficitaria frutto soprattutto dell'assenza di ritmo. Gli attacchi e le sfuriate a stantuffo portano Biella fino al -4 ma nelle pause il divario si allunga toccando i -18. E se ci mettiamo le tre bombe di Benevelli, in momenti strategici, il risultato esce da solo.

Dopo poche partite a ranghi completi, nessun allarme. Anzi, si deve continuare su questa strada, a crescere. Questa è una sola tappa di un ancora lunghissimo percorso. Stasera però, nonostante un'ingenuità costata un tecnico (che ci sta), onore al giovanissimo Nicola Berdini che colleziona 16' in campo, 5 punti e 4 di valutazione. Ma sopratutto a tratti la faccia del veterano.

La gara. A distanza di 21 giorni torna al BiellaForum l'Edilnol di capitan Marco Laganà. E pochi giorni dopo la magica vittoria in quel di Verona arriva Milano targata Urania di quel grande ex capitano che risponde a Tommo Raspino.

Biella parte zoppicando a dispetto di tutte le partite precedenti ed è subito in difficoltà 4-12 e in grande spolvero Langston autore di 8 punti. Ma la fiducia al quintetto è immutata. Biella litiga con il ferro e fatica col ritmo, Milano sfodera un gioco veloce e organizzato.

Prova Bertetti a suonare la carica con la prima tripla rossoblù alla quale seguono 5 punti di un Barbante indemoniato che vale il -4. Ma la sfuriata rossoblù dura quasi un amen e Milano ne approfitta infilando la retroguardia biellese per il 20-34. All'intervallo lungo Edilnol in sofferenza e con 10 lunghezze da recuperare. I rossoblù rientrano sul parquet con maggiore piglio ma quando c'è da giocare con la testa non ci riesce e l'Urania mantiene la distanza di sicurezza anzi sfrutta le indecisioni biellesi per allungare prepotentemente sul +18 allo starter dell'ultimo quarto.

Biella prova ma gli attacchi non lucidi permettono ai milanesi di confezionare la vittoria in trasferta. Al BiellaForum finisce 74-82 . Domenica prossima arriva sotto il Mucrone Trapani ma prima, mercoledì, ci sarà la trasferta contro Orzinuovi di giovedì 17.

Edlinol Biella-Urania Milano 74-82

Parziali: (9-18, 21-22, 22-30, 22-12)

Tabellini

Edilnol Biella: Berdini 5, Moretti, Aimone ne, Bertetti 6, *Laganà 8, Barbante 5, *Miaschi 13, Vincini ne, *Wojciechowski 15, *Pollone 7, *Hawkins 15, Lugic. All. Squarcina.

Urania Milano: *Piunti 2, *Bossi 8, Valsecchi ne, Raspino 6, *Langston 18, Benevelli 14, Lazzari ne, *Montano 17, Pesenato, *Raivio 17. All. Villa.