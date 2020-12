Novità importanti alla viabilità. Nella giornata odierna, 13 dicembre, una massa importante di neve è precipitata a terra occupando parte della carreggiata nella zona della Panoramica Zegna.

Al momento il traffico è alternato e i Carabinieri stanno monitorando la situazione e controllando che la zona sia in sicurezza. Presto arriveranno i mezzi per spazzar via la neve che si è accumulata sulla strada.