Cade con la bici e batte contro una pietra tagliandosi al ginocchio

Intervento del Soccorso Alpino nel primo pomeriggio di oggi, 13 dicembre, a Curino. Dalle prime ricostruzioni, un biker è caduto a terra nella boscaglia circostante battendo violentemente la gamba contro una pietra e riportando un taglio profondo al ginocchio. Insieme all'uomo, un novarese di 42 anni, era presente anche un amico che è sceso in paese a dare l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e il Soccorso Alpino per assistere l'infortunato, trasportato in seguito con l'ambulanza all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.