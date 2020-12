Anffas Biella piange la morte di Giuseppe Morino, funerali a Salussola

Anffas Biella in lutto per la morte di Giuseppe Morino, all'età di 75 anni.

A comunicarlo ieri, sui canali social, Ivo Manavella dell'Anffas con un post molto struggente: “Il nostro amico Giuseppe Morino è andato avanti. La bestia se lo è portato via. Caro Giuseppe la morte non è niente, sei solamente passato dall'altra parte, sei lì nascosto, ma continui a pulire il cortile della Carrubi, come hai sempre fatto, con dedizione e allegria. Continui a parlare di tutte quelle donne che volevano sposarti e che tu non hai mai voluto perchè “sono furbo io !” Continua a ridere di quello che hai sempre riso, di quelle piccole cose che tanto ti piacevano, quando eri in Cascina, il tuo piccolo regno. Prega e sorridi per noi, pensaci e proteggi tutti i tuoi amici di sempre”.

Il santo rosario sarà domani, lunedì 14 dicembre, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Salussola; il funerale, invece, martedì alle 11 sempre a Salussola.