Addio all'ex deportato Dionigi Balocco. "Una vita passata a rendere gli altri migliori"

Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Dionigi Balocco, che si è spento domenica scorsa all'età di 97 anni mentre si trovava nell'abitazione della figlia Gabriella a Pavignano. Molto conosciuto in città grazie alla sua professione di carrozziere, era noto anche per la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo aver espletato il servizio militare nella Marina, per il quale era di stanza nella caserma di Pola, venne deportato prima in un campo di concentramento in Prussia e poi in Germania in un campo di lavoro come saldatore. Tornato in Italia riprese in mano la sua attività di carrozzeria in via del Sole a Biella. Con la Marina Militare sempre nel cuore, si iscrisse alla sezione di Biella dell'Associazione Marinai, per la quale ricoprì anche il ruolo di presidente otto anni.

"Era gioviale, sorridente, propositivo - lo ricorda Davide Neggia, attuale presidente dell'Associazione Marinai di Biella -. È sempre stato una persona votata a cercare di migliorare la vita degli altri nonostante tutti i suoi trascorsi. Quando l'ho conosciuto avevo circa 17 anni e ho ancora la lettera scritta e firmata da lui stesso, con la quale aveva fatto domanda a Roma per farmi cambiare d'arma. Nonostante tutto ciò che ha passato durante la guerra, ha scelto di non far pagare agli altri e a se stesso il peso di quei ricordi, partecipando attivamente a numerose conferenze organizzate dalle scuole e dal Museo del Territorio, senza mai nascondere nulla del suo vissuto. Con lui non se ne va soltanto un pezzo di storia biellese ma anche qualcuno che nonostante le atrocità subite riusciva a trasmettere il legame con la vita, raccontando con occhi lucidi e pieni di emozione ciò che aveva vissuto. Tanta gente perde tempo a essere migliore, lui ha investito la sua vita a far migliorare gli altri".

Dionigi era anche un grande appassionato di auto d'epoca, che grazie al suo lavoro di carrozziere aveva potuto restaurare più volte. Artefice dell'installazione del monumento ai Marinai Caduti di Netro, fu anche nominato Cavaliere della Repubblica. Una vita piena di soddisfazioni ma anche dura, non solo nel periodo della guerra ma anche negli ultimi anni, in cui perse prima la moglie Carla Nava e poi il figlio Andrea.

"Nonostante tutto il suo operato - racconta la figlia Gabriella - è sempre rimasto un uomo semplice. Avrebbe potuto valorizzare ciò che aveva fatto, ma lui agiva senza montarsi la testa e con il cuore. In questi giorni abbiamo ricevuto tanto affetto da parte di chi lo aveva conosciuto e tutti hanno ancora una volta sottolineato la stima e l'ammirazione nei suoi confronti. Era una persona che si è fatta volere bene in famiglia, dagli amici, nel lavoro. Una persona che aveva tanto da insegnare". Oltre alla figlia Gabriella con il marito Luciano, Dionigi lascia la nipote Bruna e tutti coloro che lo avevano conosciuto. L'ultimo saluto si è svolto nei giorni scorsi; alle 14,30 di martedì 15 dicembre avrà luogo la benedizione e la tumulazione delle ceneri al cimitero di Biella Pavignano.