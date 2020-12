Il Comune di Gaglianico premia i suoi studenti più meritevoli con le borse di studio VIDEO

Come in passato anche quest’anno nonostante le restrizioni causate dalla pandemia l’Amministrazione di Gaglianico ha voluto essere vicina ai suoi giovani consegnando, anche se in modo virtuale, le Borse di Studio ai più meritevoli per un totale di quasi 3000 euro. Così venerdì 4 dicembre, attraverso la piattaforma Meet, il Sindaco Paolo Maggia insieme al consigliere delegato alla Scuola Marianna Brocco e al nuovo Dirigente Scolastico Lorenzo Zampieri hanno potuto incontrare virtualmente i ragazzi che hanno terminato il loro ciclo di studio di Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e Laurea Magistrale premiandoli per il loro impegno.

"Sono stata molto contenta e piacevolmente sorpresa della partecipazione attiva ed entusiasta di tutti i ragazzi selezionati - dichiara Marianna Brocco - Mai come in questo anno così difficile era importante far sentire ai ragazzi la nostra presenza e il nostro supporto, sostenendo il talento che solo unito all’impegno può consentire il raggiungimento di certi risultati".

Anche il Sindaco Paolo Maggia ha voluto elogiare i ragazzi: "Voglio fare a voi i migliori complimenti e ringraziare le vostre famiglie per aver creduto nelle scuole di Gaglianico. Coloro che frequentano le scuole del paese vivono il paese e danno forza all’intera comunità. Uno speciale ringraziamento va al nuovo Preside Lorenzo Zampieri, una persona dinamica, moderna, al passo coi tempi che ha da subito abbracciato il nostro progetto per far crescere e migliorare la scuola".

"Un Comune che premia i propri talenti - ha risposto Lorenzo Zampieri - è un Comune che può crescere. La sinergia tra Scuola e Amministrazione Comunale è fondamentale e in quest’ottica do appuntamento a tutti il 21 dicembre quando sempre attraverso la piattaforma Meet le scuole di Gaglianico verranno presentate al territorio".