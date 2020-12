Città Studi, il bilancio di sostenibilità dedicato all’Avvocato Luigi Squillario 

Il bilancio sostenibilità 2019 è dedicato all’Avvocato Luigi Squillario, Presidente dal 2005 al 2014 e per molto più tempo ancora sostenitore visionario e appassionato di Città Studi. Il documento è relativo all’anno 2019 ed è la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di Città studi SpA. Tale bilancio si pone l’obiettivo di illustrare i molteplici servizi e le iniziative di Città Studi SpA. Questo Bilancio si ispira ai GRI Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), uno dei principali standard internazionali utilizzati per i reporting di sostenibilità. I dati presentati sono aggiornati al 31.12.2019.

Per poter offrire una rappresentazione della ricaduta economica di Città Studi SpA sul territorio, è stata effettuata un’analisi di impatto diretto e indiretto generato dalle sue attività. Per il calcolo degli impatti diretti, con riferimento al reddito degli occupati diretti, l’analisi è stata svolta a partire dalla voce “Costi del personale” del "Bilancio d’esercizio 2019” di Città Studi SpA (€ 1.511.478). Circa il 50% dei costi erogati al personale costituiscono il reddito potenzialmente spendibile sul territorio che è pari a € 755.000.

Città Studi SpA richiede il consumo di diversi fattori produttivi per la realizzazione delle proprie attività e l’ausilio di operatori e di collaboratori esterni. In particolare, ha sostenuto nel 2019 costi per servizi pari ad € 1.959.550 (compensi per docenze e consulenze esterne, convenzioni con le Università, manutenzioni, pulizie, utenze, ecc.) e altri costi (tra cui materiale didattico e di consumo, noleggi) pari ad € 251.890. Di tali importi, circa € 915.000 sono stati erogati a professionisti, collaboratori e aziende del territorio biellese.

Per quanto riguarda gli impatti indiretti, l’analisi si è focalizzata sull’istruzione universitaria e i servizi offerti dalla residenza e dalla biblioteca di Città Studi SpA. Le famiglie degli studenti biellesi beneficiano, grazie ai servizi presenti a Città Studi, di un risparmio economico di oltre € 7.000/anno. La presenza di studenti delle zone limitrofe genera altresì un ritorno positivo sul territorio anche in termini di trasporti, sostenendo annualmente una spesa di oltre € 66.000. Infine, tenendo in considerazione il numero degli studenti fuori sede, al netto degli iscritti universitari ospitati presso la residenza universitaria, si ottiene una ricaduta sul territorio pari a € 1.013.000 prendendo in considerazione le diverse categorie di spesa che gli studenti sostengono annualmente al netto delle rette universitarie e dei costi per il materiale didattico.

In conclusione: Impatto diretto 2,14 mln € - Impatto indiretto 5,40 mln € - Impatto economico diretto e indiretto complessivo generato da Città Studi SpA nel 2019 7,54 mln €.