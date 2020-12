Sulla strada del pellegrino che dalla chiesetta di Riva sale verso Urupa s’incrocia un luogo ritenuto malefico dove le streghe vivevano accanto alla piscina naturale, la “lama” nello spettacolare salto del torrente in una fossa naturale cupa e profonda. Diaboliche creature bellissime d’aspetto ma senza cuore si sarebbero appostate nottetempo nei pressi dei ruderi del vecchio mulino sotto Cossila cercando di circuire ed ‘ammasché’ qualche sprovveduto avventuratosi di notte sul sentiero per Urupa per poi ucciderlo crudelmente.