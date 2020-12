Valdilana, erogati i buoni spesa per i cittadini in stato di bisogno: ecco come ottenerli

A partire da mercoledì 9 dicembre i soggetti di Valdilana colpiti dalla situazione economica dovuta al Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare dei buoni spesa, con i quali acquistare generi alimentari, prodotti di prima necessità e medicinali da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza che avranno aderito, come da elenco, che sarà pubblicato sul sito prossimamente.

“Il totale del fondo è pari 63.784 euro, di cui 6.400 sono stati stanziati dal Comune – spiegano dall'amministrazione sui canali social - a sostegno delle Caritas territoriali per il servizio di consegna del pacco alimentare”. La domanda di accesso ai buoni spesa dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello compilabile e potrà essere presentato inviando per e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: valdilana@ptb.provincia.biella.it;urp.valdilana@ptb.provincia.biella.it;istruzione.valdilana@ptb.provincia.biella.itunitamente alla scansione del documento di identità del richiedente o comunque con l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio.valdilana@ptb.provincia.biella.it

Si può anche consegnare a scelta del richiedente in uno dei seguenti punti di raccolta previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone: Municipalità di Trivero (015/7592214-226); Municipalità di Mosso (mercoledì solo al mattino o 015/7592226); Municipalità di Valle Mosso (015/7592261); Delegazione di Ponzone (lunedì e mercoledì solo al mattino o 015/7592214-222).