Da ABIO Biella doni e vicinanza al reparto di Pediatria dell'Ospedale

Per Amore, per ABIO: questo è il nome del servizio di accoglienza e supporto promosso dall'Associazione per il Bambino all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Un vero e proprio carico di doni e iniziative che l'Ospedale ha ricevuto mercoledì 9 dicembre.

Immaginare che cosa può provare un bambino ricoverato o portato in ambulatorio o al Pronto Soccorso pediatrico per una visita in questo momento forse per noi adulti non è sempre facile da capire, ma le volontarie di ABIO Biella lo sanno bene e nonostante la lontananza, hanno trovato per questo Natale mille modi per farsi sentire vicine. 5 i progetti in dono per il reparto di Pediatria e i sui piccoli: 120 kit di accoglienza, tra cui uno zainetto contenente gel igienizzante mani, un gioco (40 per fascia per ciascuna fascia d'età e differenziati per genere: Lego, macchinine, sonaglini...) e materiale informativo dell'associazione per i genitori; 45 kit monouso per il disegno con cartoncini, pennarelli, colla e forbici; USB con video tutorial, con letture, giochi e momenti di intrattenimento da proiettare sui televisori del reparto, già dono di ABIO Biella; 95 libri, 100 bustine lego, 200 palloncini, 3 scatole di figurine per Pronto Soccorso e ambulatori pediatrici, 50 igienizzanti mani per il personale e CalendAbio dell'Avvento, direttamente sulla pagina Facebook dell'associazione ABIO Biella.

Ogni giorno da una finestrella virtuale viene pubblicato un video tutorial per lavori manuali, lettura di fiabe e condivisione di alcuni momenti dell'attività di reparto dei volontari. “La Direzione Generale e il Direttore di Dipartimento Materno Infantile, Dott. Paolo Manzoni, con la Dott.ssa Anna Perona e la coordinatrice infermieristica Anila Simaku, tutto lo staff medico e infermieristico ringraziano con viva gratitudine ABIO Biella – scrive ASL Biella in un post sulla sua pagina Facebook - la Presidente Roberta Tanzi, Roberta Rey, Responsabile Volontari, che hanno consegnato i doni in rappresentanza dell'associazione, e tutto il gruppo di ABIO Biella. In ASL e in ospedale, l'assenza fisica di tutti i volontari non manca di farsi sentire, ma non la loro vicinanza con mille gesti di solidarietà e vicinanza: grazie!".