Cosrab, chiudono gli ecocentri durante le festività natalizie: ecco le novità

In occasione delle festività natalizie, chiudono gli ecocentri del Biellese.

A comunicarlo, in una nota stampa, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese: “Da lunedì 28 dicembre a domenica 3 gennaio, per motivi organizzativi legati alle festività infrasettimanali, gli ecocentri di Cossato, Mongrando, Pray, Trivero, Cerrione e Viverone resteranno chiusi. Gli stessi riprenderanno il normale funzionamento con i consueti orari di apertura a partire da lunedì 4 gennaio. L’ecocentro di Biella invece resterà regolarmente aperto, fatti salvi i giorni festivi, nei quali saranno chiusi tutti gli ecocentri biellesi. I giorni di chiusura saranno venerdì 25 e sabato 26 dicembre, venerdì 1° gennaio e mercoledì 6 gennaio. Per informazioni è possibile contattare il numero verde di Seab 800 399 760”.