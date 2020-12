Biella in zona gialla: via Italia piena di gente, famiglie e bambini a Oropa FOTO

Una marea di gente si è riversata domenica pomeriggio, 13 dicembre, a Biella, nel primo giorno di zona gialla in Piemonte. Tanta era l'attesa di uscire dai propri confini comunali che molti biellesi hanno lasciato le proprie abitazioni e raggiunto le vie del centro del capoluogo.

C'è chi ha voluto sedersi ai tavolini dei bar (riaperti a distanza di molte settimane) per gustarsi un caffè o una cioccolata calda senza la modalità d'asporto e rispettando il limite delle 18; altri, invece, hanno voluto passeggiare mano nella mano acquistando i primi regali di Natale o ammirando le vetrine addobbate per l'occasione. Ma non sono mancate le code o le attese, a debita distanza, in alcuni negozi. “Siamo discretamente soddisfatti – commentano alcuni commercianti di via Italia – ma purtroppo non sono i numeri degli scorsi Natali. L'emergenza continua a farsi sentire”.

Affluenza anche in altre zone della città, come nell'area dell'ex Mercatone di Biella. Spettacolo opposto, invece, al Centro Commerciali Gli Orsi: serrande abbassate e poca gente all'esterno. Chiusure previste, in questo caso, dal Dpcm del Governo per i giorni festivi e prefestivi.

Anche il Santuario di Oropa è stato preso d'assalto, già dalle prime ore della mattinata, complice la bella giornata di sole: alle 10 tutti i parcheggi, dal Busancano al Prato delle Oche, erano pieni di auto. In molti hanno pensato bene di camminare con l'ausilio delle ciaspole; numerosi anche gli sportivi per lo sci d'alpinismo. Buona partecipazione anche nella pista da fondo e in quella da pattinaggio, con particolare attenzione alle disposizioni anti-contagio: mascherine, gel e distanziamento.

Immancabile la presenza dei bambini al Prato delle Oche, pieno di famiglie, slittini e bob. A Oropa era presente anche il vicesindaco Giacomo Moscarola, giunto insieme alla Protezione civile e alla Polizia locale per garantire la viabilità: “Alcuni hanno parcheggiato in maniera selvaggia ostacolando il transito dei pullman. Abbiamo dovuto fare i salti mortali per ovviare a questo problema”.

E sulle immagini che giungono da via Italia Moscarola è chiaro: “Sarebbe stato meglio, a posteriori, dare inizio alla zona gialla dalla giornata di lunedì. La voglia di uscire ha portato alcuni a esagerare e ci stava un maggior buon senso da parte delle persone. Ma capisco anche la voglia di uscire dopo tanto tempo chiusi in casa”.