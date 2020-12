Zumaglia, per Natale arrivano i buoni spesa di solidarietà alimentare

Con delibera del 4 dicembre la Giunta Comunale di Zumaglia ha stanziato 5.412,90 euro per finanziare i buoni di solidarietà alimentare che, in parte, saranno distribuiti prima della festività natalizie.

Da lunedì 7 dicembre i residenti in paese che si trovano in stato di assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità per effetto del covid-19, possono presentare richiesta di “buoni spesa,” o di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Sul sito internet comunale sono pubblicati il modulo di richiesta, ed il bando che indica famiglie aventi diritto, valore dei buoni, modalità di erogazione e fruizione, e modalità di controllo sulla legittimità delle domande.

La domande possono essere consegnate, previo appuntamento telefonico (015461457-2), all’ufficio protocollo del Comune; oppure inviate via mail all’indirizzo zumaglia@ptb.provincia.biella.it allegando scansione del documento di identità del richiedente; oppure essere compilata telefonicamente contattando gli uffici del Consorzio IRIS (0158352411 dalle 9 alle 17) e poi autenticata all’atto della consegna dei buoni al domicilio del richiedente.

I buoni saranno consegnati presso il municipio (sempre previo appuntamento telefonico) oppure consegnati a casa da volontari incaricati dal Comune .

I ticket potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali di Zumaglia che avranno aderito alla manifestazione di interesse. L’elenco dei negozi sarà consegnato insieme ai buoni, e sarà disponibile, in costante aggiornamento, sul sito comunale. Nel caso in cui alcuni beni non siano disponibili negli esercizi commerciali di Zumaglia, il personale degli enti del terzo settore ed i volontari coinvolti nella distribuzione potranno si approvvigioneranno in altri paesi.