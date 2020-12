Lavori in corso a Valle San Nicolao, nel tratto compreso tra il km 0+750 ed il km 0+900 della Strada Provinciale 215 per Valle Mosso, dove si sta formando una scogliera in massi ciclopici finalizzata alla ricostruzione della banchina stradale.

Ad eccezione dei giorni festivi, fino al 18 dicembre, nella fascia oraria 8-17, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo.