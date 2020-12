Installata al Cerino Zegna la camera di biocontenimento a pressione negativa FOTO

Gestione in massima sicurezza di tutte le patologie infettive. Questo lo scopo della nuova camera di biocontenimento a pressione negativa presentata ieri, 11 dicembre, e installata nella Rsa di Occhieppo Inferiore della Fondazione Cerino Zegna. La struttura permette un corretto isolamento in un ambiente protetto e sterile, garantendo protezione al personale che dovrà accedervi per l'assistenza.

Installata grazie al Global Service dei Rotary Club di Biella, Vallemosso, Valsesia, Viverone in collaborazione con Rotary Foundation e Rotary Club partner di Villefranche, Bambury e Great Pacific di Taipei, la struttura converte una stanza in un ambiente sigillato completo e può essere utilizzata come camera di isolamento infetta, triage di isolamento o camera di isolamento temporanea.

Inoltre, i suoi parametri la rendono adeguata alla gestione sicura di situazioni covid positive, ma anche di infezioni tradizionali. Per la sua realizzazione, la Fondazione Cerino Zegna ringrazia non solo i Rotary Club ma anche Banca Simetica, Unione Industriale e i singoli donatori anonimi per i contributi e la solidarietà dimostrata.